الامارات | "الأمين" تطلق المحور الثاني لحملة نحن سندك لمكافحة النصب والاحتيال

شكرا لقرائتكم خبر عن "الأمين" تطلق المحور الثاني لحملة نحن سندك لمكافحة النصب والاحتيال والان نبدء بالتفاصيل



الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت خدمة الأمين بالشراكة مع مع @digitaldubai، المحور الثاني لحملة #نحن_سندك التي تركز على النصب والاحتيال.

وأوضحت الأمين أن هذه الشراكة الاستراتيجية تأتي بهدف تعزيز التعاون في الحملات التوعوية المشتركة في مجال الأمن الإلكتروني ونشر الوعي عن أحدث الجرائم الإلكترونية، حيث تم إطلاق المحور الثاني لحملة #نحن_سندك التي تركز على النصب والاحتيال.

وتركز هذه الحملة على تثقيف كافة أفراد المجتمع ليتمكنوا من رصد عمليات الاحتيال عبر الرسائل القصيرة التي تحث على اتخاذ إجراء فوري أو مشاركة كلمة السر لمرة واحدة (OTP) عبر الهاتف.

وتهدف الحملة إلى توعية جميع شرائح المجتمع بمواد توعوية تدعم لغات متعددة مثل اللغة الأردية والصينية والروسية والتاغالوغية للّجوء إلى خدمة الأمين كقناة اتصال مباشرة وسرية لأفراد المجتمع في دبي للإبلاغ عن مثل هذه الحوادث.

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