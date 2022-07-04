الامارات | حصة بوحميد: إعلان آليات تنفيذ برنامج دعم ذوي الدخل المحدود غداً الثلاثاء

شكرا لقرائتكم خبر عن حصة بوحميد: إعلان آليات تنفيذ برنامج دعم ذوي الدخل المحدود غداً الثلاثاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفادت وزيرة تنمية المجتمع، حصة عيسى بوحميد أن تنفيذ برنامج دعم ذوي الدخل المحدود، الذي وجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، اليوم الاثنين بإعادة هيكلته ورفع ميزانيته من 14 مليار درهم إلى 28 مليار درهم، سيتم بالتنسيق مع جميع الجهات المحلية ذات العلاقة بالشأن الاجتماعي بما يضمن سرعة التنفيذ ودقته.



وأشارت بوحميد في تدوينة عبر حسابها على شبكة “تويتر” إلى أنه "اعتباراً من يوم غدٍ الثلاثاء إعلان تفاصيل التقديم للبرنامج وآليات صرف المساعدات والعلاوات الاجتماعية لمختلف الفئات المستحقة".

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