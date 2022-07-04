الامارات | موارد الشارقة تعلن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى

شكرا لقرائتكم خبر عن موارد الشارقة تعلن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية بالشارقة أن عطلة يوم عرفة وعيد الأضحى المبارك لدوائر وهيئات حكومة الشارقة تبدأ اعتباراً من يوم الجمعة الموافق 8 يوليو 2022م، ولغاية يوم الإثنين الموافق 11 يوليو 2022م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء الموافق 12 يوليو 2022م.



وبهذه المناسبة السعيدة رفع عضو المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة رئيس دائرة الموارد البشرية الدكتور طارق سلطان بن خادم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، وإلى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ولسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد ونائب الحاكم رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ولإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، ولشعب دولة الإمارات خاصة والأمتين العربية والإسلامية عامة، سائلاً الله أن تعود على الجميع بالخير واليمن والبركات.

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