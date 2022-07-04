اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | بلدية دبي تستحدث مناطق جديدة لركوب الدراجات الجبلية في حديقة مشرف

0 نشر
متابعة موقع الإمارات اليوم 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تستحدث مناطق جديدة لركوب الدراجات الجبلية في حديقة مشرف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت بلدية دبي مناطق جديدة  في حديقة مشرف الوطنية بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة ركوب الدراجات الجبلية.

ووفقاَ لتغريدة نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تتضمن المناطق الجديدة منطقتين للمحترفين ومنطقة للمهارات في مضمار الدراجات الجبلية .

 

 

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا