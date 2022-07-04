الامارات | بلدية دبي تستحدث مناطق جديدة لركوب الدراجات الجبلية في حديقة مشرف

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شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تستحدث مناطق جديدة لركوب الدراجات الجبلية في حديقة مشرف والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت بلدية دبي مناطق جديدة في حديقة مشرف الوطنية بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الجبلية.
ووفقاَ لتغريدة نشرها الحساب الرسمي للمكتب الإعلامي لحكومة دبي تتضمن المناطق الجديدة منطقتين للمحترفين ومنطقة للمهارات في مضمار الدراجات الجبلية .
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