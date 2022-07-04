الامارات | بلدية دبي تستحدث مناطق جديدة لركوب الدراجات الجبلية في حديقة مشرف

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استحدثت بلدية دبي مناطق جديدة في حديقة مشرف الوطنية بهدف تشجيع السكان والزوار على ممارسة رياضة ركوب الدراجات الجبلية.

شكرا لقرائتكم خبر عن بلدية دبي تستحدث مناطق جديدة لركوب الدراجات الجبلية في حديقة مشرف والان نبدء بالتفاصيل

امير السيد

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