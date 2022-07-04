اخبار الخليج / اخبار الإمارات

الامارات | رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتغيير مسمى "وزارة شؤون الرئاسة" إلى "ديوان الرئاسة"

0 نشر
أبوظبي - وام 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة يصدر مرسوماً بقانون اتحادي بتغيير مسمى "وزارة شؤون الرئاسة" إلى "ديوان الرئاسة" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" مرسوماً بقانوي اتحادي بشأن تغيير مسمى "وزارة شؤون الرئاسة" إلى مسمى "ديوان الرئاسة".

ونص المرسوم على .. تعديل بعض أحكام المرسوم بقانون اتحادي رقم / 4 / لسنة 2004 بشأن إنشاء وتنظيم وزارة شؤون الرئاسة، واستبدال عبارة "شؤون الرئاسة " بعبارة " ديوان الرئاسة " أينما وردت، على أن تبقى المسؤوليات والمهام والأدوار كما هي والتي وردت في المرسوم بقانون اتحادي المذكور .

كما نص على أن تُستبدل عبارة " وزير شؤون الرئاسة " بعبارة " وزير ديوان الرئاسة " ، واستبدال كلمة " الوزارة " بكلمة " الديوان".

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news

Share
طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App
الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا