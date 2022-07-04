الامارات | السيطرة على حريق بشارع المطار في أبوظبي دون وقوع إصابات

شكرا لقرائتكم خبر عن السيطرة على حريق بشارع المطار في أبوظبي دون وقوع إصابات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - تعاملت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني مع حريق اندلع اليوم في تمام الساعة الواحده فجرا في (بناية)، بشارع المطار، وقد باشرت الجهات المختصة عملها لمعرفة سبب (الحريق ) وأكدتا على أهمية استقاء المعلومات من المصادر الرسمية.

ونجحت فرق شرطة أبوظبي وهيئة أبوظبي للدفاع المدني، باستجابتها السريعة، في السيطرة على الحريق الذي اندلع في المنطقة وذلك دون وقوع أية إصابات.

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