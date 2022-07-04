الامارات | تمديد تلقي طلبات المنح الدراسية في رأس الخيمة حتى 15 الجاري

شكرا لقرائتكم خبر عن تمديد تلقي طلبات المنح الدراسية في رأس الخيمة حتى 15 الجاري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن مكتب المنح الدراسية، التابع لمؤسسة الشيخ سعود بن صقر القاسمي لبحوث السياسة العامة برأس الخيمة، عن تمديد تلقي طلبات المنح الدراسية للطلبة المواطنين، الراغبين في الدراسة حتى 15 يوليو الجاري.

وتغطي المنح الرسوم الدراسية من 50% إلى 100% مع تقديم مكافآت شهرية.

وقال المكتب على موقعه الإلكتروني، إنه يسعى إلى دعم طلبة إمارة رأس الخيمة المتميزين وموظفي الحكومة لمتابعة دراستهم الجامعية أو الدراسات العليا، داعياً الطلبة الراغبين في الحصول على منحة دراسية إلى تقديم الطلبات عبر الموقع الإلكتروني للمؤسسة.

ووفقاً للبيانات التي حصلت عليها «الإمارات اليوم»، يقدم المكتب مجموعة من المنح الدراسية الكاملة والجزئية والتكميلية للدراسة داخل الدولة أو خارجها.

ويحدد التمويل والمخصصات المالية بناءً على قبول الجامعات وبرامج الدرجات العلمية والميزانية المتاحة.

وأكد المكتب تقديم منح دراسية في الجامعات الخاصة داخل الدولة بتغطية تبلغ نسبتها 100% من الرسوم الدراسية لبرامج درجة البكالوريوس، و50% من الرسوم الدراسية لبرامج درجة الماجستير.

وبالنسبة للمنح في الجامعات الحكومية في الدولة، فستصرف مكافآت شهرية لبرامج درجة البكالوريوس، وتغطية بنسبة 50% من الرسوم الدراسية لبرامج درجة الماجستير.

وأضاف أنه بالنسبة للابتعاث إلى جامعات خارج الدولة، فستصرف مكافآت شهرية لبرامج درجة البكالوريوس والماجستير والدكتوراه، للطلبة المبتعثين من وزارة التعليم، ومنح دراسية كاملة تشمل الرسوم الدراسية، والمكافآت الشهرية، والتأمين الصحي وتذاكر السفر لطلبة برامج درجة الماجستير بما يتلاءم مع احتياجات حكومة رأس الخيمة.

وتابع أن من شروط التقديم أن يكون الطالب من مواطني رأس الخيمة، وأن يحصل على قبول غير مشروط لدرجة علمية مؤهلة، أو مؤهل مهني، وأن تكون لديه النزاهة الأكاديمية.

ويفتح باب التقديم للمنح الدراسية سنوياً خلال الفترة من أبريل حتى نهاية يونيو، إلا أن المكتب قرر تمديد المهلة حتى 15 يوليو الجاري.

ودعا المتقدمين إلى إكمال الطلبات الإلكترونية وإرفاق المستندات المطلوبة في بوابة المنح الدراسية قبل الموعد النهائي.

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