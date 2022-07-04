الامارات | شرطة الشارقة تحذر من «الكريستال» و«الهيروين».. تقودان إلى الوفاة

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة تحذر من «الكريستال» و«الهيروين».. تقودان إلى الوفاة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد محاضر بإدارة المخدرات في شرطة الشارقة، راشد الشحي، أن مخدريّ الكريستال والهيروين أسرع أنواع المخدرات المؤدية إلى الوفاة، في حال تعاطى الشخص جرعة قوية من أي منهما، موضحاً أن هذا الأمر يتوقف على طبيعة كل جسم، ومدى قدرته على التحمل، مشيراً إلى أنه ليس هناك معدل محدد للجرعة القاتلة، لكن يختلف التأثير باختلاف الجسم، وما إذا كان الشخص مدمناً أم يتعاطاه للمرة الأولى.

وأوضح أن مخدر الكريستال، أو ما يُعرف بـ«الآيس والشابو»، يعد أخطر أنواع المخدرات وأكثرها تأثيراً سلبياً؛ موضحاً أنه يُبعد الشخص عن الواقع، ويزيد نبضات القلب، ويرفع حرارة الجسم، ويسبب هلوسة لمدة طويلة، ويزيد شك الشخص في المحيطين به.

وقال الشحي لـ«الإمارات اليوم»، على هامش معرض «يوم الطالب الإعلامي» في الجامعة القاسمية، إن هذا المخدر يعرّض الشخص الذي يتناوله لمشكلات عنيفة، قد تصل بالشخص المتعاطي لجرائم مثل القتل في النهاية.

وأضاف أن هناك عدداً من الأدوية المجرم بيعها في الصيدليات، والتي تحوي مواد مخدرة؛ أبرزها «الترامادول»، مؤكداً أن مشاركة شرطة الشارقة في هذا المعرض بالجامعة القاسمية هدفه توعية الشباب بخطورة المخدرات وتأثيرها في حياة الشخص وصحته النفسية، وارتباطها كذلك بمعدل ارتكاب الجرائم.

وقدّمت شرطة الشارقة خلال المعرض، عرضاً لمختلف أنواع المخدرات المحظورة داخل الدولة، سواء الأدوية (أقراص - حقن)، وأيضاً التي يتم تعاطيها أو تدخينها.

وكشف التقرير السنوي لشرطة الشارقة، الصادر عن العام الماضي حتى مايو من العام الجاري، عن ضبط 201 قضية اتجار وترويج مخدرات، بقيمة سوقية 135 مليون درهم.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news