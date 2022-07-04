الامارات | تشغيل تجريبي لـ «تسلا 3» في تاكسي دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تشغيل تجريبي لـ «تسلا 3» في تاكسي دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في دبي، بدء التشغيل التجريبي لمركبة «تسلا 3»، ضمن أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي، وذلك بعد النجاح الذي لاقته في تشغيل 172 مركبة تسلا منذ عام 2017 في خدمة الليموزين، وتستهدف هذه التجربة قياس مدى كفاءة المركبة على العمل في قطاع مركبات الأجرة في الإمارة.

وقال المدير العام رئيس مجلس المديرين في الهيئة، مطر الطاير، إن استخدام مركبة تسلا الكهربائية بقطاع مركبات الأجرة، تجربة مميزة، تسهم في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي: (الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة)، وكذلك دعم استراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي، الهادفة إلى جعل دبي مثالاً يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية.

وأشار إلى أن الهيئة بدأت تشغيل 172 مركبة تسلا ضمن أسطول الليموزين في (تاكسي دبي)، في عام 2017، وسجلت هذه المركبات مؤشرات إيجابية في الكفاءة التشغيلية في قطاع الليموزين، خصوصاً في انعدام الانبعاثات الكربونية، وتحقيقها مؤشرات مرتفعة في سعادة المتعاملين.

وأكد الطاير أن نجاح هذه التجربة يعزز التوسع في استخدام المركبات الكهربائية ضمن أسطول مؤسسة تاكسي دبي خلال السنوات المقبلة، كما تسهم في دعم مبادرة تحويل 90% من مركبات الليموزين في دبي لمركبات صديقة للبيئة (هجينة وكهربائية)، بحلول 2026، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في تبني تحويل شبه كامل لمركبات الليموزين، لتكون صديقة للبيئة، وبالإضافة إلى تحويل 90% من مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة (هايبرد) بحلول عام 2026.

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