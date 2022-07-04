الامارات | «التعليم والمعرفة» تحوّل مواهب الطلبة إلى «مســتقبل مهني»

شكرا لقرائتكم خبر عن «التعليم والمعرفة» تحوّل مواهب الطلبة إلى «مســتقبل مهني» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أضافت دائرة التعليم والمعرفة 30 تخصصاً إبداعياً جديداً إلى قائمة المنح الدراسية المتاحة للطلبة المواطنين، لمساعدتهم على تحويل مواهبهم إلى مستقبل مهني ناجح.

وذكرت أن التخصصات الإبداعية تنتمي إلى ثمانية مجالات، تشمل الفنون والعلوم الإنسانية، والصحة والرفاهية، وإدارة الأعمال والقانون، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والتعليم، والخدمات والهندسة والبناء والتصنيع، إضافة إلى العلوم الاجتماعية والسلوكية.

وشرحت الدائرة أنها وفرت منحاً دراسية في تخصصات إبداعية تشمل الرسوم المتحركة، والكتابة الإبداعية، وتصميم الأزياء، ودراسات الأفلام والفيديو، والتصوير السينمائي، والفنون الجميلة (نظرية الفن، الخط، الرسم، فلسفة الفن)، وتصميم الغرافيك، والتصميم الصناعي (تصميم المنتج) ومجوهرات، والتصميم الداخلي، واللغات، والمؤلفات، إضافة إلى الموسيقى والفنون المسرحية (التمثيل والإخراج، والدراما، والمسرح، والتأليف الموسيقي).

وتضمن باقي التخصصات الإبداعية، الإعلان وإدارة العلامات التجارية، وإدارة الفنون والترفيه، وريادة الأعمال والابتكار، وتصميم السيارات والنقل، وهندسة المناظر الطبيعية، والعلاج بالدراما، والتصميم ثلاثي الأبعاد، وإنتاج الألعاب الإلكترونية، وتصميم المواقع، وفنون الطهي، والتدريب الرياضي، إضافة إلى الصحافة والاتصال الجماهيري.

وأشارت الدائرة إلى أنها توفر عبر برنامج بعثات أبوظبي منحاً دراسية للعقول الإبداعية لنيل درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في واحدة من أفضل 150 جامعة على مستوى العالم، أو حسب التخصص، وتعريف الطلبة بثقافات مختلفة وتزويدهم بتجربة عالمية، ومنحهم فرص التواصل والحصول على الإرشاد والتوجيه من قادة الصناعة، وتوفير فرص التدريب الداخلي المحلية والدولية لهم في مجال التخصص.

وأكدت أن برنامج بعثات أبوظبي، يتضمن العديد من المزايا تشمل تقديم رحلة أكاديمية فريدة وشخصية للطالب المبتعث، وبدلات ومكافآت وفقاً للأداء والمستوى الأكاديمي، والمساعدة في الحصول على فرص عمل بعد التخرج، إضافة إلى إمكانية الحصول على التدريب الداخلي وفرص العمل لدى أكثر من 90 جهة ومؤسسة شريكة، مشيرة إلى أن الطالب في حال كان لديه قبول في إحدى أفضل 20 جامعة، يمكنه تجاوز معايير وشروط الأهلية ليضاف اسمه إلى قائمة الترشيح مباشرة.

وأوضحت الدائرة أن معايير وشروط التأهل للقبول لطلبة الصف الـ12 «السنة 13» تنص على أن يكون الطالب من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وأن يكون عمره ما بين 17 و24 سنة، وأن يكون حاصلاً على معدل 85% وما فوق في الصف الـ11، وأن يكون حاصلاً على معدل 90% وما فوق في الصف الـ12 (الفصل الدراسي الأول)، وأن يكون حاصلاً على قبول أكاديمي غير مشروط في إحدى الجامعات المصنفة ضمن أفضل 150 جامعة لدراسة أحد التخصصات المعتمدة لدى البرنامج، وأن يكون حاصلاً على درجة 6.0 على الأقل في اختبار الآيلتس (الأكاديمي) أو 60 في اختبار التوفل iBT، وأن يكون قادراً على تحصيل درجة 1100 وما فوق في اختبار (امسات) الرياضيات.

شروط التأهل للطلبة الجامعيين

حدّدت دائرة التعليم والمعرفة معايير وشروط التأهل للقبول لطلبة الجامعات الراغبين في الحصول على بعثة دراسية في الخارج، بأن يكون من مواطني دولة الإمارات العربية المتحدة، وألا يتجاوز عمره 24 سنة، وأن يكون حاصلاً على معدل تراكمي لا يقل عن 3.0 أو ما يعادله، وأن يكون قد أكمل بنجاح ما لا يقل عن 30 ساعة دراسية جامعية معتمدة عند تقديم الطلب، وأن يكون مسجلاً بالفعل في إحدى الجامعات المصنفة ضمن أفضل 150 جامعة، وأن يكون حاصلاً على درجة 6.0 على الأقل في اختبار الآيلتس (الأكاديمي) أو ما يعادله، وأن يكون تخصصه من التخصصات المعتمدة لدى البرنامج.

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مجالات تندرج تحتها التخصصات الإبداعية.

برنامج بعثات أبوظبي يوفر منحاً دراسية للعقول الإبداعية، لنيل درجة البكالوريوس لمدة 4 سنوات في واحدة من أفضل 150 جامعة على مستوى العالم.

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