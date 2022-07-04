الامارات | سكيك

شكرا لقرائتكم خبر عن سكيك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رادار

طالب سائقون بتفعيل تقنية رصد السرعات في المسافات الفاصلة بين أجهزة الرادار، مشيرين إلى أن بعض نظرائهم يقودون مركباتهم بتهور ثم يبطئون سرعتهم فجأة قبيل الوصول إلى أجهزة الرادار التي يحفظون أماكنها للإفلات من رصدهم، متسببين في إرباك بقية مستخدمي الطريق.

دوّار

دعا قراء يستخدمون شارع التعاون للعبور إلى الشارقة إلى حل مشكلة دوّار التعاون الذي يتسبب في تكدّس المركبات لكيلومترات عدة، بسبب كثافة الحركة المرورية في محيطه، خصوصاً في الأوقات التي يستضيف بها مركز إكسبو المجاور فعاليات كبرى، مقترحين عمل نفق أرضي أو جسر علوي.

تخصّصات

اقترح آباء أن تقوم الجهات المعنية بعمل ورش توعية لأبنائهم خريجي الثانوية العامة في هذا الوقت من العام، لإرشادهم حول الطريقة الصحيحة لاختيار التخصصات الجامعية، خصوصاً مع ما تشهده سوق الوظائف من حراك يتطلب الاختيار الدقيق للتخصص.

بنوك

في حين تتوسع البنوك في الخدمات التي تقدمها عبر التطبيقات الهاتفية أو أجهزة الصرّاف الآلية، فإن معظمها يصر على إبقاء خدمة تأجيل الأقساط مشروطة بالحضور لأحد الفروع الرئيسة!

أعطال

قال متعاملون إنهم يدفعون مبالغ مالية كبيرة من قيمة الضمان بعد إخلاء عقاراتهم السكنية، جراء أعطال سببها سوء جودة الأدوات الكهربائية وأنظمة الصرف الصحي المستخدمة، لافتين إلى أنها تتعرض للضرر بعد مرور أسابيع فقط من استخدامها، مطالبين بمعايير صيانة ذات جودة عالية تكون مُلزمة لشركات إدارة العقارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



نعتذر عن عدم نشر ملاحظات القراء غير المرفق بها اسم ورقم هاتف المرسل.

[email protected]

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news