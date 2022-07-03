الامارات | حمدان بن محمد: نبارك لقيادة وشعب الإمارات نجاح المهمة "سيريوس 21"

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد: نبارك لقيادة وشعب الإمارات نجاح المهمة "سيريوس 21" والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بارك سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، اليوم، لقيادة وشعب الإمارات نجاح المهمة "سيريوس 21"، أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء.

وقال سموه بتغريدة في حسابه الرسمي على "تويتر": "نبارك لقيادة وشعب الإمارات نجاح المهمة "سيريوس 21"، وهي أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء... انطلقت المهمة في 4 نوفمبر 2021 واستمرت لمدة 240 يوماً في موسكو، بمشاركة صالح العامري ورواد محاكاة من روسيا وأمريكا ... إنجاز جديد يسجَّل لأبناء الإمارات وفريق مركز محمد بن راشد للفضاء".

وكان مركز محمد بن راشد للفضاء أفاد، في وقت سابق من اليوم، بانتهاء أول مهمة إماراتية لمحاكاة الفضاء بنجاح، وخروج رائد محاكاة الفضاء صالح العامري، بعد ثمانية أشهر من العزلة، من المجمع الأرضي بمعهد الأبحاث الطبية والحيوية التابع لأكاديمية العلوم الروسية في موسكو.

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