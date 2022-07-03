الامارات | بدء التشغيل التجريبي لـ "تسلا 3" ضمن أسطول تاكسي دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء التشغيل التجريبي لـ "تسلا 3" ضمن أسطول تاكسي دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات، بدء التشغيل التجريبي لمركبة تسلا 3، ضمن أسطول مركبات مؤسسة تاكسي دبي، وذلك بعد النجاح الكبير الذي لاقته في تشغيل 172 مركبة تسلا منذ عام 2017 في خدمة الليموزين التابعة للمؤسسة، وتستهدف هذه التجربة قياس مدى كفاءة المركبة على العمل في قطاع مركبات الأجرة في الامارة.

وقال المدير العام ورئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات مطر الطاير: استخدام مركبة تسلا الكهربائية بقطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي، تجربة مميزة، تسهم في دعم مبادرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي (رعاه الله): (الاقتصاد الأخضر للتنمية المستدامة)، وكذلك دعم استراتيجية الطاقة والحد من الكربون التي تتبناها حكومة دبي الهادفة إلى جعل دبي مثالاً يحتذى به في كفاءة استهلاك الطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية، مشيراً إلى أن الهيئة بدأت في عام 2017 تشغيل 172 مركبة تسلا ضمن أسطول الليموزين في (تاكسي دبي)، منها (80) مركبة موديل ((S و (50) مركبة من موديل (X)، و (42) مركبة من موديل (3) ، وسجلت هذه المركبات مؤشرات إيجابية في الكفاءة التشغيلية في قطاع الليموزين بالأخص في انعدام الانبعاثات الكربونية وتحقيقها مؤشرات مرتفعة في سعادة المتعاملين.

وأكد الطاير أن نجاح هذه التجربة يعزز التوسع في استخدام المركبات الكهربائية ضمن أسطول مؤسسة تاكسي دبي خلال السنوات القادمة، كما تسهم في دعم مبادرة تحويل 90% من مركبات الليموزين في إمارة دبي لمركبات صديقة للبيئة (هجينة وكهربائية)، بحلول عام 2026، والتي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في تبني تحويل شبه كامل لمركبات الليموزين لتكون صديقة للبيئة، وبالإضافة الى تحويل 90% من مركبات الأجرة في دبي إلى مركبات هجينة (هايبرد) بحلول عام 2026.

تجدر الإشارة إلى أن مركبات تسلا ضمن أسطول (تاكسي دبي) لاقت رواجاً كبيراً لدى الشركاء والمتعاملين، وتعمل على مدار الساعة في تغطية جميع فعاليات الامارة ومواقعها الحيوية، وتحديداً في مطارات دبي الدولي، حيث تملك مؤسسة تاكسي دبي أكبر اسطول مركبات تسلا في الدولة.

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