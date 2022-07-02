الامارات | رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال

شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس الدولة ونائبه يعزيان الرئيس الإيراني بضحايا الزلزال والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" برقية تعزية ومواساة إلى إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية وذلك إثر الزلزال الذي تعرضت له قرية ساية خوش في جنوب إيران بقوة 6 درجات مما أدى إلى وفاة 5 من الضحايا وإصابة 44 بإصابات مختلفة، متمنياً سموّه بالشفاء العاجل للمصابين.

‏‎كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله" ، برقية تعزية مماثلة إلى إبراهيم رئيسي رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية.

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