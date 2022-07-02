الامارات | "طرق الشارقة" تنتهي من صيانة طريق التحويلة المرورية لجسر حوشي

شكرا لقرائتكم خبر عن "طرق الشارقة" تنتهي من صيانة طريق التحويلة المرورية لجسر حوشي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة، إنجازها أعمال صيانة الطريق الواقع في التحويلة المرورية الخاصة بمشروع جسر حوشي بطريق ‎مليحة.

وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي بعد ورود بلاغ من رواد الطريق بوجود هبوط أرضي، وتم معالجته على الفور وفتح الطريق أمام المركبات خلال ساعتين من تلقي البلاغ.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news