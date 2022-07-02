الامارات | الإمارات ترسل 3 طائرات تحمل مستشفى ميدانياً و مستلزمات طبية لإغاثة متضرري زلزال أفغانستان

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل 3 طائرات تحمل مستشفى ميدانياً و مستلزمات طبية لإغاثة متضرري زلزال أفغانستان والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت دولة الإمارات ثلاث طائرات تحمل على متنها مستشفى ميدانيا متكاملا يضم 75 سريرا على مساحة 1000 متر مربع و غرفتي عمليات مزودتين بأحدث المعدات الطبية و الأجهزة لتقديم الإغاثة لمتضرري الزلزال في أفغانستان وذلك في إطار الجسر الجوي الإغاثي الذي تواصل الدولة تسييره لدعم الأوضاع الإنسانية ومساعدة المتضررين إثر تداعيات الزلزال.

كما أرسلت الإمارات 16 طنا من المستلزمات والمعدات الطبية وفريقا طبيا لتشغيل المستشفى و تقديم الخدمات الطبية العاجلة للمتضررين.

كان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" قد وجه بتقديم مساعدات عاجلة للمتضررين من زلزال أفغانستان.

وقال سفير دولة الإمارات لدى أفغانستان عيسى سالم الظاهري إن إرسال المستشفى الميداني والمساعدات الطبية يأتي في إطار دعم ومساندة الجهود المبذولة لتحقيق سرعة الاستجابة لحالات الطوارئ الطبية للمتأثرين جراء الزلزال الذي شهدته أفغانستان والمساهمة في التخفيف من معاناة المتضررين وتحسين أوضاعهم الصحية.

و أكد أن إرسال التجهيزات الطبية و الفريق الطبي المتخصص يأتي في إطار حرص دولة الإمارات على توفير جميع المتطلبات اللازمة لبدء تشغيل المستشفى الميداني في أسرع وقت لدعم الجهود الطبية نتيجة تداعيات الزلزال ووجود أعداد من المصابين في حاجة للتدخل الطبي السريع ومتابعة حالاتهم المرضية.

و أشار إلى أن دولة الإمارات أرسلت مؤخرا طائرة مساعدات تحمل 30 طنا من المواد الغذائية العاجلة ضمن الجسر الجوي الإغاثي لضحايا الزلزال في أفغانستان لدعم الوضع الإنساني و الإسهام في سد العجز في المواد الغذائية لشريحة كبيرة من الأسر المتضررة من الزلزال خاصة الأطفال والنساء.

و حرصت دولة الإمارات على تنويع مساعداتها الإغاثية العاجلة لمتضرري الزلزال لتشمل المواد الغذائية إلى جانب المساعدات الطبية المتنوعة وذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في الجهود الدولية المبذولة للتخفيف من حدة التداعيات التي خلفها الزلزال الذي شهدته أفغانستان.

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