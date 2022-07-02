الامارات | حالات لا يتمكن فيه الطالب من طباعة شهادته

شكرا لقرائتكم خبر عن حالات لا يتمكن فيه الطالب من طباعة شهادته والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أفاد مديرو مدارس حكومية، بأنه توجد حالات عدة لا يتمكن الطلبة، خلالها، من طباعة شهادة نهاية العام الدراسي 2021-2022.

وأوضحوا أن الحالات تشمل عدم سداد الطالب لرسوم التقوية، أو عدم سداده لرسوم الدراسية (بالنسبة للطلبة المقيمين)، أو عدم إرجاع الطالب لجهاز الحاسب الآلي (خاص بالطلبة في الصف الثاني عشر)، أو عدم التسجيل أو عدم إتمام فحوص الخدمة الوطنية (بالنسبة للطلبة المواطنين)، أو عدم إدخال بيانات هوية الوالدين.

وأفادوا بضرورة استخدام ورق بجودة عالية عند طباعة الشهادات، وخاصة أنها لا تطبع في المدارس ويمكن للطالب طباعتها من أي مكان، موضحين أن شهادات الصفوف العاشر والحادي عشر تكون بالحروف في موقع الشهادات وهو بوابة الطالب، مستخدمين اسم المستخدم ورقم السر للتمكن من الولوج للبوابة، ويمكنهم طباعة الشهادات من 10 مساء إلى السادسة صباحاً يومياً.

وأوضحوا أن معرفة النتيجة الدراسية مفتوح دائما، كما أوصت الإدارات بطباعة عدة نسخ للشهادات باستخدام ملف ( PDF)، كما حرصت المدارس على توفير كافة المعلومات أونلاين لسداد الرسوم وغيرها وتوفير اختصاصيين لاستلام الأجهزة من الطلبة.

ومن جهة أخرى، أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي نتائج امتحانات الصفوف من الأول حتى الثامن عند الساعة التاسعة والنصف صباحا، ووجهت الطلبة بالدخول على بوابة الطالب والحصول على الشهادات ما بين الساعة السادسة مساء والسادسة صباحاً يومياً.

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