الامارات | متى يجب على الحاج أن يستشير الطبيب؟

شكرا لقرائتكم خبر عن متى يجب على الحاج أن يستشير الطبيب؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، عدة أعراض إذا ظهر أحدها على الحاج قبل أو أثناء أو بعد فترة الحج، يجب أن يستشير الطبيب فوراً، لضمان عدم تعرض صحته وصحة غيره من الحجاح إلى أي مشكلات صحية.

وحسب الوزارة فإنه يجب على الحاج مراجعة واستشارة الطبيب فوراً في حالة ظهور أي من الأعراض التالية " التهاب في الحلق، الحمى، سيلان الأنف، آلام في العضلات، ألم في الصدر، الصداع، السعال والصعوبة في التنفس، الغثيان والقيئ والإسهال، الطفح الجلدي في الوجه أو اليدين".

وأكدت الوزارة أن غسل اليدين بانتظام أثناء السفر للحج، من أهم الخطوات لحماية الحاج لنفسه والآخرين من الأمراض التي تسببها الجراثيم، حيث يجب الحرص على نظافتهما قبل الأكل وبعده، بعد استخدام الحمام، بعد العطاس أو السعال، قبل وبعد القدوم إلى مقر الإقامة".

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