الامارات | 7 مختبرات لمراقبة جودة مياه الشرب في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن 7 مختبرات لمراقبة جودة مياه الشرب في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت هيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة 7 مختبرات لمراقبة جودة المياه والحفاظ عليها من بداية التحلية وحتي وصولها للمشتركين من خلال شبكة يزيد طولها عن 3500 كم تتضمن مختبر جودة المياه في منطقة حلوان و6 مختبرات فنية في المحطات.

وزودت الهيئة المختبرات بأحدث الأجهزة والكوادر البشرية المؤهلة لمتابعة فحص المياه، والتأكد من جودتها وعذوبتها في كافة مناطق إمارة الشارقة على مدار الساعة.

وأوضح مدير إدارة محطات المياه والتحلية المهندس عصام الملا، أن الهيئة مستمرة في تطوير أداء المختبرات ورفع كفاءتها سعياً نحو توفير كافة متطلبات وشروط نظام إدارة الجودة وتحديث نظام إدارة معلومات المختبر بما يساهم في تفعيل آليات متابعة العمل وحفظ البيانات الخاصة بنتائج التحاليل وإرسال المعلومات لجميع الجهات المختصة في الوقت المحدد عن طريق البريد الالكتروني مع عمل كافة الإحصائيات المطلوبة للاستفادة منها في متابعة جودة المياه بمدينة الشارقة.

وأكد الملا لـ"الإمارات اليوم"، أن الهيئة تواكب التطور الحضاري والتوسع العمراني لإمارة الشارقة بشكل مستمر، لذا تم زيادة عدد مواقع فحص العينات في شبكة مدينة الشارقة ليصل إجمالي عدد المواقع إلى 70 موقعاً، وذلك بهدف مراقبة جودة المياه في الشبكة بشكل مستمر.

وكثّف قسم جودة المياه بإدارة محطات المياه والتحلية بهيئة كهرباء ومياه وغاز الشارقة جهوده خلال الربع الأول من العام الحالي لفحص عينات المياه في مختلف المناطق والمحطات على مدار الساعة للتأكد من جودتها ومطابقتها لمواصفات ومعايير منظمة الصحة العالمية، حيث تم فحص 2419 عينة في مختبر جودة المياه، بالإضافة إلى فحص 2781 عينة تم فحصها في مختبرات محطات المياه والتحلية خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري، حرصاً من الهيئة على توفير مياه الشرب للمشتركين بجودة عالية.

ونوه بأن الهيئة تسخر إمكانياتها الفنية والتشغيلية لتزويد المشتركين دائماً بمياه شرب ذات جودة عالية وبمعايير توافق منظمة الصحة العالمية، كما تحرص الهيئة دائماً على مواكبة التقدم العلمي في فحص المياه، للحصول على مياه ذات جودة عالية .

وأشار إلى أن الهيئة وفرت عدداً من القنوات لاستقبال أية ملاحظات عن جودة المياه للمختبر تمثلت في: الاتصال المباشر على قسم جودة المياه، والتواصل مع مركز الاتصال التابع للهيئة، مناشداً الجمهور والشركات والجهات المعنية بضرورة التواصل مع قسم جودة المياه بإدارة محطات المياه والتحلية في حالة وجود أية ملاحظات تتعلق بجودة المياه، ليتم إرسال فنين مختصين لأخذ العينات المطلوبة وفحصها واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة .كأس الاتحاد".

وتحفل مسيرة الكابتن عبد الحميد إبراهيم الممتدة لأكثر من 30 عاماً، بالتتويج في 59 لقب بطولة محلية وخليجية وقارية، كما يعد المدرب الإماراتي الوحيد الذي نجح في الاحتراف خارج الدولة، بعد أن قاد على صعيد الأندية كل من اتحاد جدة السعودي المتوج معه بلقب بطولة الأندية الآسيوية الأبطال في عام 2001، بالإضافة لاحترافه في الدوريين البحريني والسوري، كما نجح في بدايته مع الوحدة الإماراتي في إهداء السلة الإماراتية أولى ألقابها في بطولات الأندية الخليجية الابطال في عام 1993، وسبق له التدريب على صعيد المنتخبات الوطنية سواء في الإمارات أو البحرين.

وعلى الصعيد الشخصي حصل عبد الحميد على لقب أفضل مدربٍ في آسيا في عام 2001، كما نال جائزة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم للإبداع الرياضي في نسختها الحادية عشرة، عن فئة المدرب المحلي.

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