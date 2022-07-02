الامارات | يصيب المدخنين.. 10 أعراض رئيسة تنبئ بالإصابة بمرض السكري

شكرا لقرائتكم خبر عن يصيب المدخنين.. 10 أعراض رئيسة تنبئ بالإصابة بمرض السكري والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت جمعية "أصدقاء السكري"، التابعة للمجلس الأعلى لشؤون الأسرة في الشارقة، عن 10 أعراض رئيسة لمرض السكري، يمكن أن يعرف من خلالها الشخص أنه مُصاب بالمرض، مؤكدة أن المرض لا ينتقل بالعدوى من شخص إلى شخص آخر، لكن هناك عوامل أكثر خطورة تجعل الشخص أكثر قابلية للإصابة بالنوع الثاني من السكري.

وذكرت الجمعية أن تلك العوامل تتمثل في: العمر فوق سن الـ45، والوزن الزائد (مؤشر كتلة الجسم فوق 25)، والمدخنون، وعدم ممارسة الرياضة بانتظام، والمنتمون إلى عائلة فيها أفراد مصابون بمرضى السكري، والنساء اللاتي أصبن بسكري الحمل سابقاً، والنساء اللاتي يعانين من مرض تكيس المبايض.

وأوضحت أن المعرضين للإصابة بالمرض كذلك مَن يعانون من ارتفاع ضغط الدم وارتفاع دهون الدم والعرب والآسيويون والأمريكيون من أصل أفريقي أو لاتيني، ومرحلة ما قبل السكري أو "اضطراب في تحمل السكر"، وهي مرحلة بين المعدل الطبيعي وبين مرض السكري.

وأشارت الجمعية إلى 10 أعراض لمرض السكري يمكن أن يعرف من خلالها الشخص بإصابته به، تتمثل في: الجوع الدائم، والعطش الزائد، والتبول بكثرة وبكميات كثيرة، والإرهاق المزمن وجفاف وحكة في الجلد، ونقصان الوزن، وبطء التئام الجروح والقروح، فضلاً عن تكرر الإصابة بالتهابات مثل التهاب المثانة والمهبل واللثة، واضطراب في الرؤية، وأخيراً الغثيان.

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