الامارات | "صحة أبوظبي" تصدر تعميماً بشأن استخدام بطاقات التأمين الصحي المملوكة للغير

شكرا لقرائتكم خبر عن "صحة أبوظبي" تصدر تعميماً بشأن استخدام بطاقات التأمين الصحي المملوكة للغير والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حددت دائرة الصحة أبوظبي، 4 إجراءات يجب اتباعها لمعالجة حالات شبهات الاحتيال أو إساءة استخدام الخدمات الصحية من خلال انتحال شخصية الغير لغايات الاستفادة من خدمات العلاج الطبي من غير وجه حق، وذلك استناداً لدورها لرقابي المقرر لها في مجال الضمان الصحي.

وتفصيلاً، أرسلت دائرة الصحة أبوظبي، تعميماً إلى المنشآت الصحية والمنشآت الصيدلانية، وشركات الضمان الصحي، وشركات إدارة مطالبات الضمان الصحي، ووسطاء الضمان الصحي، طالبت فيه مزود الخدمة الطبية، بطلب إثبات شخصية طالب خدمة العلاج الصحي والتأكد من أنه هو نفس الشخص صاحب مستند إثبات الشخصية المبرز "بطاقة الهوية الإماراتية، أو جواز السفر، أو بطاقة الضمان الصحي".

ودعت الدائرة مزودي الخدمة إلى إبلاغ الجهات الرسمية المختصة "النيابة العامة والشرطة" مباشرة، في حال الاشتباه أو اكتشاف انتحال طالب خدمة العلاج الصحي لشخصية الغير باستخدام مستند إثبات شخصية يخص شخص آخر، كما دعتهم إلى إخطارها بالواقعة من خلال تقرير مفصل بالواقعة والشخص مرتكبها مع المستندات الداعمة وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقاً لأحكام القوانين واللوائح ذات الصلة.

وألزمت الدائرة مقدم الخدمة بإجراء التعديلات المناسبة مع ذكر المبرر في السجل الطبي للمريض لضمان عدم تأثر رعاية المريض المستقبلية فيما يتعلق بالتقديم غير الصحيح للخدمات، مشيرة إلى أنه بالإضافة إلى ذلك يجب على مقدم الخدمة إخطار شركة التأمين الصحي ذات الصلة بأي مطالبات تم تقديمها بشأن الطرف غير المؤمن عليه وذلك لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news