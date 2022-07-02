الامارات | لا زيادة بتكلفة المواصلات العامة في دبي باستثناء تغيير ديناميكي بتعرفة التاكسي

شكرا لقرائتكم خبر عن لا زيادة بتكلفة المواصلات العامة في دبي باستثناء تغيير ديناميكي بتعرفة التاكسي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكدت هيئة الطرق والمواصلات في دبي لـ "الامارات اليوم" أنه لن تطرأ زيادة على تعرفة وسائل المواصلات العامة باستثناء ما وصفته ب "تغيير ديناميكي في تعرفة الكيلومترات التي تقطعها رحلات مركبات الأجرة ".

وقالت الهيئة في ردها على تساؤلات وردت لـ "الامارات اليوم" حول ملاحظة الركاب ارتفاع في تعرفة الرحلات القادمة من المطار ووجهتها الصحيفة للهيئة، " أن تغيير تعرفة مركبات الأجرة، هو تغيير ديناميكي مبني على تغير أسعار الوقود في السوق المحلية، حيث يتم احتساب التعرفة بناء على استهلاك الوقود لكل كيلومتر، وانه جرى تطبيق زيادة مدروسة دون التأثير على تعرفة فتح وإغلاق العداد التي لا تزال تحافظ على نفس القيمة المعتمدة منذ سنوات.

وقامت "الامارات اليوم" بجولة ميدانية استقصت فيها عن رسوم النقل باستخدام وسائل المواصلات العامة بما فيها مركبات الأجرة، وذلك في اعقاب تلقيها الملاحظات المذكورة الى جانب العديد من الأسئلة حول احتمالية رفع أسعار وسائل النقل العامة نتيجة للارتفاع العالمي في أسعار الوقود، الا ان هيئة الطرق والمواصلات في دبي أكدت في ردها أن تكلفة وسائل المواصلات العامة لن تتأثر بارتفاع أسعار الوقود، مشيرة الى توفير الهيئة خيارات متنوعة من وسائل النقل الجماعي تناسب كافة فئات المجتمع، أهمها مترو دبي وترام دبي، وحافلات المواصلات العامة، ومنظومة متكاملة من وسائل النقل البحري المختلفة.

ودعت الهيئة الركاب الى التخفيف عن أنفسهم والتخلص من أعباء القيادة والتوفير في استهلاك الوقود، وذلك باستخدام وسائل المواصلات العامة التي تتميز بأسعارها الاقتصادية وبتغطيتها الجغرافية لمختلف مناطق إمارة دبي، بالإضافة الى توفر حافلات المواصلات العامة خدمة النقل عبر المدن لمختلف إمارات الدولة.

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