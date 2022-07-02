الامارات | هزة أرضية بقوة 6.3 درجة تضرب جنوب إيران شعر بها سكان الإمارات

شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية بقوة 6.3 درجة تضرب جنوب إيران شعر بها سكان الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ضرب زلزال بقوة 6.3 درجة على مقياس ريختر جنوب إيران في الساعات الأولى من صباح السبت، فيما شعر به بعض سكان الإمارات، حسبما أكدت مصادر رسمية.

وقال المركز الوطني للأرصاد في الإمارات إن محطات الشبكة الوطنية لرصد الزلازل التابعة له، سجلت زلزالا بقوة 6.3 درجة – ريختر في جنوب إيران الساعة 01:32، الموافق 02/07/2022، حسب التوقيت المحلي لدولة الإمارات، حيث كان الزلزال محسوسا بشكل خفيف في الدولة وليس له تأثير.

وأضاف المركز في حسابه الرسمي على "تويتر"، إن الزلزال كان محسوسا في مناطق مختلفة من الإمارات، وليس له تأثير.

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