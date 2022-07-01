الامارات | بعد دخول القرار حيز التنفيذ في دبي اليوم.. ما "الأكياس" المشمولة والمستثناة من تعرفة الـ25 فلساً؟

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد دخول القرار حيز التنفيذ في دبي اليوم.. ما "الأكياس" المشمولة والمستثناة من تعرفة الـ25 فلساً؟ والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت المتاجر ومراكز التسوق في دبي اليوم الجمعة، تطبيق تعرفة الـ 25 فلساً على الأكياس البلاستيكية، وفق القرار الصادر من بلدية دبي، بهدف المحافظة على البيئة، وتقنين استخدام الأكياس ذات الاستخدام الواحد، تمهيداً لحظرها بالكامل.

وحسب البلدية تشمل قائمة المنتجات التي ستطبق عليها التعرفة 25 فلس "كل الأكياس ذات الاستخدام الواحد، المستخدمة لنقل البضائع عند نقطة الشراء، وتشمل كل الأكياس ذات سماكة أقل من 57 ميكروميتراً والمصنوعة من البلاستيك، والورق والبلاستيك القابل للتحلل والمواد النباتية القابلة للتحلل".

وفيما يتعلق بالمنتجات المستثناة من القرار حددت البلدية ثمانية أنواع من المنتجات خارج القرار، تشمل «الأكياس ذات السماكة أكثر من 57 ميكروميتراً، وأكياس الأدوية من الصيدليات، وأكياس الرول للخضار والفواكه واللحوم والأسماك، وأكياس الخبز، وأكياس القمح، وأكياس سلة المهملات بكل أحجامها، وأكياس الأدوات الإلكترونية، وأكياس مغسلة الملابس».

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