الامارات | شرطة الشارقة: تنفيذ إغلاق جزئي لشارع سهيلة بالمنطقة الوسطى

شكرا لقرائتكم خبر عن شرطة الشارقة: تنفيذ إغلاق جزئي لشارع سهيلة بالمنطقة الوسطى والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت شرطة الشارقة، تنفيذ إغلاق جزئي لشارع سهيلة بالمنطقة الوسطى من ميدان الشهيد سلطان بن محمد بن هويدن الكتبي، إلى منطقة سهيلة، لمدة (6) ساعات بدءاً من الساعة العاشرة مساءً، وحتى الرابعة صباحاً من يوم السبت الموافق 2/7/2022.



وكانت قد نفذت شرطة الشارقة إغلاقاً كلياً لشارع الشيخ محمد بن زايد للقادمين من إمارة دبي من جسر الشارع الدائري إلى ميدان الشيخ محمد بن زايد (جسر ناشونال) مساء أول من أمس، وذلك لأعمال الصيانة.

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