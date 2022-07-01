الامارات | 50% خصم على مخالفات هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة اعتباراً من اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن 50% خصم على مخالفات هيئة الطرق والمواصلات بالشارقة اعتباراً من اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، بدء تطبيق قرار المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، برئاسة سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي، نائب حاكم الشارقة نائب رئيس المجلس التنفيذي، والذي اعتمد مقترح خصم 50% على مخالفات هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة، تنطبق على كلٍّ من مخالفات تهرب الشاحنات ومخالفات التشغيل غير القانوني.



وذكرت الهيئة أن القرار يتضمن مخالفات "التشغيل غير القانوني" خلال الفترة الزمنية من 1 يناير 2015 إلى 31 مارس 2022، ولمدة ثلاثة أشهر فقط، كما يتضمن أيضاً مخالفات تهرب الشاحنات خلال الفترة من 1 يناير 2019 إلى 14 مارس 2022، وذلك طوال فترة سريان المخالفات.



ودعت الهيئة للإسراع بالاستفادة من محفزات حكومة الشارقة لهيئة الطرق والمواصلات خلال فترة الخصم، موضحة أنه يمكن السداد من خلال الموقع الإلكتروني، أو التطبيق الذكي، أو في المقر الرئيس للهيئة بمنطقة العززة، وأفرع الهيئة بمدينتي كلباء وخورفكان.

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