الامارات | 4خطوات تجعلك فريسة سهلة لسرقة حسابك البنكي

شكرا لقرائتكم خبر عن 4خطوات تجعلك فريسة سهلة لسرقة حسابك البنكي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت شرطة الفجيرة عن أربعة وسائل تسهل سرقة المعلومات الشخصية والحسابات البنكية أولها الشراء من مواقع إلكترونية عبر شبكة (واي فاي) عامة في المقاهي والمطاعم والأماكن العامة، وفتح روابط إلكترونية وهمية تطلب تحديث البيانات البنكية، ووضع المعلومات الشخصية الدقيقة في برامج التواصل الاجتماعي التي يسهل جمع المعلومات من خلالها و الاستجابة للاتصالات مروجي الجوائز الوهمية.

من جهته أفاد القائد العام لشرطة الفجيرة ، اللواء محمد أحمد بن غانم الكعبي أن ادارته لديها فريق عمل شرطي متخصص يمتلك كل المعارف التقنية والقانونية للتعامل مع الجرائم الإلكترونية.

وأشار إلى أن ادارته تقوم بتطوير أداء فريق العمل المتخصص بالجرائم الالكترونية لمواكبة التطور في الجرائم الإلكترونية والتمكن بالتالي من القضاء على الاحتيال والجرائم الالكترونية الذي ظهرت في ظل التطور التقني وتحول الخدمات الذكية.

وأكد أن الفريق قد حقق نجاحات في جميع البلاغات التي تم التعامل معها وسلم المجرمين المتخفين خلف الشاشات والهواتف الذكية لقبضة القانون والعدالة لاتخاذ الإجراءات والعقوبات اللازمة في حقهم.

وناشد الكعبي جميع أبناء الامارة من تحري الدقة مع الاتصالات المجهولة التي ترد بقصد الاحتيال الهاتفي وعدم الإدلاء بأي بيانات ومعلومات شخصية خاصة المعلومات المصرفية، والابتعاد عن مروجي الفوز بالجوائز، لأن عمليات الاحتيال باتت هاجس للمواطنين والمقيمين ، ودعاهم إلى عدم التردد في الإبلاغ عن أي محاولة للاحتيال الإلكتروني وذلك بالاتصال على الرقم المباشر لقسم الجرائم المنظمة لشرطة الفجيرة999.

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