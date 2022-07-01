الامارات | بعثة الحج الرسمية للدولة تغادر من مطار أبوظبي الدولي

شكرا لقرائتكم خبر عن بعثة الحج الرسمية للدولة تغادر من مطار أبوظبي الدولي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رحب مطار أبوظبي الدولي ببعثة الحج الرسمية لدولة الإمارات العربية المتحدة بعد عامين من توقف مراسم الحج نتيجة لظروف جائحة كوفيد-19.

كما تستعد مطارات أبوظبي للترحيب بعدد من وفود الحجاج المغادرين وتعمل بالتعاون مع الشركاء الاستراتيجين والجهات المعنية بالدولة، وعلى رأسها الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف ومكتب شؤون حجاج دولة الإمارات، لتقديم كل الدعم للوفود المتجهة لأداء مناسك الحج من خلال تيسير كافة إجراءات السفر عند المغادرة والوصول، والترحيب بالوفود والضيافة في صالات كبار الشخصيات ليساهم مطار أبوظبي الدولي بشكل فعال في تعزيز تجربة الحجاج منذ لحظة مغادرتهم أرض الإمارات وحتى عودتهم سالمين.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news