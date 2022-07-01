الامارات | إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي من 8 إلى 11 يوليو 2022

شكرا لقرائتكم خبر عن إجازة عيد الأضحى لدوائر حكومة دبي من 8 إلى 11 يوليو 2022 والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي أن إجازة عيد الأضحى المبارك ووقفة عرفة لدوائر حكومة دبي ستبدأ اعتباراً من يوم الجمعة 8 يوليو 2022م، الموافق 9 ذي الحجة 1443هـ وحتى يوم الإثنين 11 يوليو 2022م، على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الثلاثاء 12 يوليو 2022م.



ورفعت الدائرة بهذه المناسبة أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله" وإلى صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وإخوانهما أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات، وإلى شعب دولة الإمارات، والمقيمين على أرضها، وإلى الأمتين العربية والإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك، سائلة الله العلي القدير أن يعيده على الجميع بالصحة والعافية والأمن والأمان.

تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news