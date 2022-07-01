الامارات | بعد تزايد الطلب الجماهيري عليها.. تحسينات جديدة على خدمة حافلات "أبو ظبي إكسبريس".. تعرّف إليها

شكرا لقرائتكم خبر عن بعد تزايد الطلب الجماهيري عليها.. تحسينات جديدة على خدمة حافلات "أبو ظبي إكسبريس".. تعرّف إليها والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأ مركز النقل المتكامل، التابع لدائرة البلديات والنقل في أبوظبي، المرحلة الثانية لتحسين وتوسيع نطاق عمل خدمة النقل السريع بالحافلات العامة "أبوظبي إكسبرس" في مناطق جديدة بالإمارة، وذلك لتلبية الطلب المتزايد عليها، في ظل النجاح الكبير الذي حققته هذه الخدمة منذ إطلاقها في مارس الماضي بالتعاون بين المركز وعدد من شركات القطاع الخاص العاملة في قطاع النقل والمواصلات.

وأفاد المركز بأن المرحلة الجديدة للتوسع تشمل توفير الخدمة بين مدينة أبوظبي ومحطة مركبات الأجرة في بني ياس، ومن المفرق العمالية إلى مدينة أبوظبي، مع إضافة مسارات جديدة تعمل بين مدينة أبوظبي وكل من مدينة المرفأ ومدينة زايد في منطقة الظفرة، بالإضافة إلى تفعيل موقف مستشفى "لايف لاين" في مدينة أبوظبي لينضم إلى شبكة خدمات "أبوظبي إكسبرس".

وكشف المركز أن أكثر من 70 ألف راكب، استفادوا من الخدمة منذ إطلاقها وحتى الآن، من خلال نحو 14,500 رحلة قامت بها 38 حافلة تعمل لدى القطاع الخاص ضمن المرحلة الأولى من المشروع.

وأوضح المركز أنه انطلاقاً من دوره في تنظيم عمليات النقل العام بالإمارة، منح القطاع الخاص فرصة لتقديم وتشغيل هذه الخدمة، في إطار سعي المركز المتواصل لتطوير خدمات النقل العام وتنظيم عملها وتنويعها وتوفير خيارات تنقل أسرع بالحافلات العامة، بما يسهل حركة تنقل أفراد المجتمع ويمكنهم من الوصول إلى وجهاتهم المقصودة بمنتهى الراحة وبأقل وقت ممكن، مؤكداً أن هذه الخدمة باتت تشكّل داعماً رئيساً لشبكة النقل العام بالحافلات وتعزز طاقتها الاستيعابية وتسهم في تنويع خيارات التنقل أمام مختلف شرائح المجتمع وتحقيق التكامل بين أنماط النقل بالحافلات.

ووفقاً للمركز تعمل خدمة "أبوظبي إكسبرس" على المسارات الجديدة طيلة أيام الأسبوع، وبتواتر زمني يعتمد على حجم الطلب على خدمة النقل السريع بهدف تلبية احتياجات جميع الركاب الساعين للاستفادة من الخدمة، بكفاءة عالية وبالسرعة المطلوبة، حيث تتميز خدمات "أبوظبي إكسبرس" بأنها خدمات مباشرة من دون توقف مما يجعل مساراتها أسرع الطرق للتنقل، وتمكن مستخدمي الحافلات من الوصول إلى وجهاتهم بسرعة وراحة وأمان، لافتاً إلى أن الطلب الكبير من قبل مختلف شرائح المجتمع على خدمة "أبوظبي إكسبرس"، يشكّل حافزاً كبيراً لتطوير هذه الخدمة وتوسيع نطاق عملها خلال المرحلة المقبلة لتشمل مناطق أخرى في مدينة أبوظبي وضواحيها ومدينة العين ومنطقة الظفرة.

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