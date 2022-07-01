الامارات | "الخارجية" تحدد إجراءات ضرورية قبل تصديق الشهادات الدراسية

شكرا لقرائتكم خبر عن "الخارجية" تحدد إجراءات ضرورية قبل تصديق الشهادات الدراسية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، إلى الالتزام بالإجراءات المتبعة والضرورية قبل تقديم طلب تصديق الشهادات والمستندات الدراسية عن طريق الوزارة لمنع رفض طلب التصديق، ومنها التأكد من توثيق جميع المستندات من الجهات المعنية قبل تقديم طلب التصديق.

وبينت أنه لتصديق الشهادات الدراسية الصادرة خارج الدولة، يتوجب التأكد من تصديقها من وزارة الخارجية في بلد إصدار المستند، والتأكد من تصديقها من سفارة أو قنصلية دولة الإمارات في الخارج أو البعثة الأجنبية داخل الدولة، وبالنسبة لتصديق الشهادات الدراسية الصادرة داخل الدولة، ضرورة التأكد من توثيق جميع المستندات من الجهات المعنية في الدولة.

وأهابت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في وقت سابق، بمواطني الدولة والطلبة بضرورة الحذر من المراسلات الاحتيالية وعدم الاستجابة لطلبات التحويلات المالية التي تتم عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني باسم بعثات الدولة في الخارج أو موظفيها ومثال طلب تحويلات مالية لأغراض القبول في الجامعات أو الدفع المقدم للدارسة وذلك للحصول على منحة الدراسة، داعية إلى ضرورة التواصل معها عبر خط الطوارئ في حال الاشتباه بأي مراسلة احتيالية أو عملية تصيد إلكتروني.

جدير بالذكر توفر وزارة الخارجية والتعاون الدولي، خدمة التصديق الذكي للمستندات والفواتير التجارية والمستندات الطبية وعقود الزواج عبر موقعها الرسمي وتطبيقها الذكي،

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