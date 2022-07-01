الامارات | تعديل تعرفة عداد مركبات الأجرة في الشارقة

شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل تعرفة عداد مركبات الأجرة في الشارقة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت هيئة الطرق والمواصلات في الشارقة تعديل تعرفة عداد مركبات الأجرة، اعتباراً من اليوم، تنفيذاً لقرار المجلس التنفيذي للإمارة، للارتقاء بالخدمات المقدمة لمستخدمي مركبات الأجرة وحافلات النقل بين المدن.

ويأتي القرار تنفيذاً لاستراتيجية الهيئة الهادفة لتقديم أفضل الخدمات في قطاع النقل والمواصلات، وتعزيزاً لاستخدام وسائل النقل الجماعي، وتماشياً مع التغيرات الاقتصادية الحالية بعد تحرير سعر الوقود.

وقال رئيس الهيئة، المهندس يوسف خميس العثمني، إن التعديل جاء وفقاً لقرار آلية احتساب التعرفة الخاصة بمركبات الأجرة، المستندة إلى مبدأ تحرير أسعار الوقود، حيث اعتمد نظام التعديل في تعرفة فتح العداد صعوداً ونزولاً وفق التسعيرة المعتمدة للمحروقات من قبل وزارة الطاقة، مشيراً إلى وضع الهيئة سياسة تسعير التعرفة ومتابعة تنفيذها بما يخدم شريحة مستخدمي مركبات الأجرة.

وأوضح أن تعديل جدول تعرفة مركبات الأجرة العاملة في الإمارة، سوف يكون أثره إيجابياً على مستوى الخدمة.

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