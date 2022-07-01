الامارات | «شؤون الحجاج» يستعرض جاهزية اللجان لتسهيل أداء المناسك

شكرا لقرائتكم خبر عن «شؤون الحجاج» يستعرض جاهزية اللجان لتسهيل أداء المناسك والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - استعرض مكتب شؤون حجاج دولة الإمارات للتثقيف والتوعية، مهام اللجان والوقوف على جاهزية كل الخطط التشغيلية والتنفيذية لخدمة حجاج الإمارات لتسهيل أداء مناسك الحج.

جاء ذلك، خلال الاجتماع التحضيري الذي عقده المكتب، أمس، برئاسة المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية، مساعد نائب رئيس المكتب، الدكتور عمر حبتور الدرعي، في مقر المكتب في مكة المكرمة، حول آخر الاستعدادات لاستقبال حجاج الدولة خلال الأيام المقبلة.

وباشرت لجان المكتب مهامها فور وصولها إلى الأراضي المقدسة، استعداداً لاستقبال حملات الحج.

يأتي ذلك، من منطلق حرص المكتب على توفير بيئة مناسبة لأداء المناسك بيسر وتوفير سبل الراحة لحجاج الدولة وتلبية احتياجاتهم، بما يواكب تطلعات القيادة وتوجيهاتها بتسخير كل الإمكانات والكوادر لضمان نجاح موسم الحج من استقبال حجاج الدولة حتى العودة إلى أرض الوطن، مع مراعاة تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لضمان صحة وسلامة الحجاج.

وبحثت اللجان سبل التعاون والتنسيق وعرض الخطط المشتركة التي تضمن تحقيق الواجبات والمتطلبات اللازمة لتيسير السبل وتذليل التحديات كافة أمام خدمة حجاج الدولة، من خلال تنفيذ مقترحات وتوصيات الاجتماع.

وأكد الأعضاء أهمية التحلي بقيم الاستباقية في التعاطي مع التحديات «فأوقات تأدية المناسك محددة بزمن معين، وأعمالها كثيرة، وأماكنها كذلك ضيقة بالنسبة للحشود وتفويجها».

وشددوا على ضرورة الأخذ بالتدابير الوقائية وتطبيقها في مقر البعثة وفي سائر المواقع.

وثمن الدكتور عمر حبتور الدرعي جهود القيادة الرشيدة في الدولة ودعمها اللامحدود ومتابعتها شؤون حجاج الدولة.

كما نوه بجهود المملكة العربية السعودية الشقيقة في توفير التسهيلات والخدمات كافة لحجاج الدولة وضيوف الرحمن من مختلف دول العالم.

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