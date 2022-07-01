الامارات | بدء امتحانات الإعادة للصفوف (4 - 12) اليوم

شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات الإعادة للصفوف (4 - 12) اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - اعتمدت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجداول الزمنية لامتحانات الإعادة لطلبة الصفوف (4 - 12)، بمدارس التعليم الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، لمن لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن مواد المجموعة (A) في نهاية العام الدراسي، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، وتنطلق اليوم حتى السابع من يوليو الجاري.

ويستهل طلبة الصفوف «التاسع» من مساري المتقدم والنخبة، و«العاشر» و«الحادي عشر» و«الثاني عشر» للمسارات التعليمية النخبة والمتقدم والعام، امتحانات الإعادة اليوم.

أما طلبة الصفوف من «الرابع» إلى «التاسع» للمسارين العام والتطبيقي، و«العاشر» و«الحادي عشر» و«الثاني عشر» للمسار التطبيقي فتنطلق امتحاناتهم في الرابع من يوليو الجاري، وتستمر حتى السابع من الشهر ذاته.

وحددت المؤسسة 14 موجهاً لتطبيق امتحانات الإعادة، منها تطبيق امتحانات الإعادة ورقياً للصف الرابع من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، و يتم تطبيق امتحانات الإعادة إلكترونيا للصفوف من الخامس حتى الثاني عشر من خلال الحضور للمدرسة لجميع الطلبة بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم.

وأكدت المؤسسة أن امتحانات الإعادة تطبق مركزياً، بما فيها مادتا التربية الإسلامية والدراسات الاجتماعية في الصفوف من الخامس حتى الـ11، على أن يتم الرصد والاعتماد مركزياً بشكل آلي ويتقدم طلبة الصف الثاني عشر المسجلون في المدارس الخاصة المطبقة لمنهج الوزارة للامتحانات في مدارس التعليم العام الحكومية، ويعتمد نموذج الامتحان (B) ‏للصفوف من الخامس إلى الثاني عشر، ويطبق حضورياً في المدرسة.

كما يسمح للصفوف من الرابع حتى الـ12 بالتقدم للامتحان عن بعد لأصحاب الأعذار المقبولة والمرضى.

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