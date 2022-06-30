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الامارات | معاملة أبناء المواطنات معاملة المواطنين في التعليم والصحة

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وام - أبوظبي 0 تبليغ

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -  أصدر صاحب السموّ الشيخ محــــمد بن زايـــــد آل نهيان، رئيس الدولة، قراراً بشأن معاملة أبناء المواطنات الإماراتيات المقيمين في الدولة بالمعاملة ذاتها المقـــــررة للمواطنين في قطاعي التعليم والصحة.

ويصدر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة القرارات اللازمة كافة لتنفيذ وتفسير أحكام هذا القرار.

وتقدم وزارة شؤون الرئاسة أوجه الدعم اللازم إلى الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية لتنفيذ أحكام هذا القرار والقرارات الصادرة بشأنه.

ويأتي قرار صاحب السموّ رئيس الدولة في إطار حرص القيادة الرشيدة على دعم أسر أبناء المواطنات واستقرارها.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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