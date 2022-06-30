الامارات | توزيع جوائز الدورة الثانية من مسابقة دار المعرفة للقرآن الكريم والحديث الشريف

شكرا لقرائتكم خبر عن توزيع جوائز الدورة الثانية من مسابقة دار المعرفة للقرآن الكريم والحديث الشريف والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت مدرسة دار المعرفة، حفل توزيع جوائز مسابقتها الثانية للقرآن الكريم والحديث الشريف على مستوى مدارس الدولة والتي شارك فيها 190 طالباً وطالبة من 42 مدرسة من أبوظبي ودبي والشارقة وعجمان. وتم توزيع الجوائز على الفائزين بحضور معلميهم وذويهم وممثلين عن مركز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم.

بلغ عدد المدارس المتنافسة حول المراكز الأولى لمجالات المسابقة 42 مدرسة من أربع إمارات؛ دبي والشارقة وعجمان وأبو ظبي، حيث تم ترشيح 190 طالب وطالبة لمقابلة لجان التحكيم في التصفيات النهائية، وقد استهدفت المسابقة طلبة المدارس الخاصة والحكومية من الروضة إلى الصف الثاني عشر ضمن مجالي القرآن الكريم والحديث الشريف.

وجرى اختيار الفائزين من قبل لجنة تحكيم خارجية بإدارة وإشراف مراكز مكتوم لتحفيظ القرآن الكريم بدبي، كما جرى التنسيق بتحكيم بعض الحالات الطارئة ممن لديهم حالات سفر أو بعد مسافة كما في العاصمة أبو ظبي والحالات الإيجابية من كوفيد 19 عبر برنامج تيمز.

وفي كلمته التي ألقاها الشيخ محمد يوسف صلاح، رئيس لجان التحكيم الخارجية للمسابقة، أكد سماحته على أهمية القرآن الكريم في حياتنا وحياة أبناءنا مشيداً في الوقت نفسه بنجاح التنظيم لهذه المسابقة التي جذبت مشاركة عشرات مدارس الدولة بما يعكس الاهتمام الكبير الذي توليه هذه المدارس لنشر ثقافة القرآن الكريم والحديث الشريف بين طلابها.

من جانبه قال، الدكتور صالح مصطفى، منسق المسابقة ورئيس قسم التربية الإسلامية للمرحلة الثانوية في مدرسة دار المعرفة: " نهدف من خلال هذه المسابقة إلى توجيه الطلبة إلى تلاوة وحفظ أجزاء من القرآن الكريم ومجموعة من أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وتمكينهم بقدرات القراءة الصحيحة لديهم بالإضافة إلى توعيتهم لأهمية تلاوة القرآن الكريم، والتعرف على أحاديث الرسول الكريم محمد صلى الله."

وبدورها قالت، الدكتورة غادة الجشعم رئيس قسم الدراسات العربية في مدرسة دار المعرفة: " نحن فخورون في مدرسة دار المعرفة بتنظيم هذه النسخة الناجحة من المسابقة والتي شهدت نمواً كبيراً في عدد المشاركين، الأمر الذي سيشجعنا على تنظيم المزيد من المسابقات خلال السنوات القادمة وتوسيعها إلى جميع إمارات الدولة".

تجدر الإشارة إلى أن الفئات المستهدفة من المسابقة هم جميع الطلاب والطالبات المواطنون والمقيمون في دولة الإمارات العربية المتحدة وفق اللوائح الرسمية ذات الصلة في مؤسسات وزارة التربية والتعليم بدولة الإمارات العربية المتحدة في المدارس

الحكومية والمدارس الخاصة والمعاهد الدينية ومن في حكمها، والمعاهد الأخرى ضمن مستويات التعليم ما قبل الجامعي وفق المستويات التالية:

1. المستوى الأول: رياض الأطفال.

2. المستوى الثاني: الصف الأول، والصف الثاني، والصف الثالث.

3. المستوى الثالث: الصف الرابع، والصف الخامس، والصف السادس.

4. المستوى الرابع: الصف السابع، والصف الثامن، والصف التاسع.

5. المستوى الخامس: الصف العاشر، والصف الحادي عشر، والصف الثاني عشر.

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