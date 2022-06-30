الامارات | الطقس المتوقع غدا

شكرا لقرائتكم خبر عن الطقس المتوقع غدا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - يتوقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا حارا نهاراً وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر، ورطبا ليلاً وصباح السبت مع فرصة تشكل ضباب أو ضباب خفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً نهاراً.

الرياح جنوبية شرقية - شمالية غربية / 10 إلى 25 تصل إلى 35 كم/س.

الخليج العربي خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 15:52الثاني عند الساعة 02:03 والجزر الأول عند الساعة 09:03 الجزر الثاني عند الساعة 19:49.

بحر عمان خفيف الموج فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:42والمد الثاني عند الساعة 22:32 والجزر الاول عند الساعة 17:31 والجزر الثاني عند الساعة 05:25.

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