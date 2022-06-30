الامارات | تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص

شكرا لقرائتكم خبر عن تحديد إجازة عيد الأضحى للقطاع الخاص والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين أن الفترة من يوم الجمعة الموافق الثامن من شهر يوليو المقبل إلى يوم الاثنين الموافق 11 من الشهر ذاته عطلة رسمية مدفوعة الأجر لجميع العاملين في القطاع الخاص في الدولة بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

يأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس الوزراء بشأن العطلات الرسمية المعتمدة للقطاعين الحكومي والخاص لعامي 2021 و 2022.

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