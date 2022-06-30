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الامارات | الإقامة الذهبية في انتظار أوائل الثانوية العامة وذويهم

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أحمد عابد – أبوظبي 0 تبليغ

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شكرا لقرائتكم خبر عن الإقامة الذهبية في انتظار أوائل الثانوية العامة وذويهم والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وجهت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ، التهئنه، إلى الطلبة من خريجي الثانوية العامة هذا العام، مؤكدة أنها ستقوم بالتواصل مع أوائل الثانوية العامة والمتفوقين من أبناء المقيمين في الدولة للسير بإجراءات منحهم وذويهم الإقامة الذهبية، وسيتم تلقي طلبات الإقامة الذهبية للمقيمين المتفوقين بالتعاون مع  مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي، ويمكنهم تقديم الطلبات عبر الرابط  https://bit.ly/3udRUJ8

 

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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