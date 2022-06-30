الامارات | الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا

شكرا لقرائتكم خبر عن الإمارات ترسل طائرة إمدادات غذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في بلغاريا والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أرسلت دولة الإمارات اليوم طائرة تحمل 52 طناً من الإمدادات الغذائية لدعم اللاجئين الأوكرانيين في جمهورية بلغاريا، والذين تُقدر أعداد المتواجدين منهم في بلغاريا بما يزيد على 90 ألف لاجئ، وذلك ضمن الدعم الإغاثي المستمر من دولة الإمارات للمساهمة في التخفيف من حدة التداعيات الإنسانية التي يواجهها اللاجئون الأوكرانيون في دول الجوار الأوكراني.

ويأتي إرسال هذه الطائرة استجابة للمحادثات التي جرت بين وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزيرة خارجية جمهورية بلغاريا تيودورا جينشوفسكا، والتي تناولت العلاقات الثنائية وجهود دولة الإمارات في تقديم الدعم الإغاثي للاجئين الأوكرانيين.

وأكد سفير الدولة لدى جمهورية بلغاريا سلطان راشد الكيتوب حرص الدولة على المشاركة بفاعلية في جهود الإغاثة الإنسانية في ضوء توجيهات القيادة الرشيدة بتقديم الدعم والمساندة للاجئين الأوكرانيين المتواجدين في دول الجوار، وانسجاماً مع نهج دولة الإمارات حكومة وشعباً في الوقوف إلى جانب دول العالم وشعوبها كافة في أزماتها.

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