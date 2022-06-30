الامارات | 19 ألف بطاقة «فزعة» مجانية لطلبة الثانوية العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف بطاقة «فزعة» مجانية لطلبة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدرت وزارة الداخلية 19 ألف بطاقة «فزعة» مجانية لطلبة الثانوية العامة، فضلاً عن توفير العديد من العروض والخصومات ضمن باقة خدمات الثانوية العامة الموجهة إلى خريجي الثانوية العامة.

وتتضمن الباقة مجموعة من الخدمات يحتاجها الطلبة في فترة ما بعد التخرج، كخدمة إصدار «شهادة بحث الحالة الجنائية»، المتاحة في تطبيق MOI UAE، وخدمة «فتح ملف مروري»، المتاحة في موقعها الإلكتروني، إضافة إلى منح بطاقة خصومات «فزعة» للطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة، وخدمات مصرفية حصرية تتمثل بفتح حسابات في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، المهندس عبدالرحمن محمد الحمادي، أن «المسؤولية المجتمعية منهجية عمل في دولة الإمارات، وتتجلى في أروع صورها، وهي أداة فاعلة في ترسيخ الأسس التي تنهض بالمجتمع، انطلاقاً من قيم التكافل والتعاون والتآزر والعطاء، سعياً نحو تعزيز اللحمة الوطنية، ورفد هذا المجتمع بالمقومات التي تنهض بالإنسان وتحقق له احتياجاته ومتطلباته، وهو بالتالي ضمانة له لكي يعمل ويجتهد ويبدع».

وقال إن «باقة الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية لطلبة الثانوية، تصبّ في هذا الإطار»، مشيراً إلى أن «اهتمام الوزارة باستقرار الطالب، لتهيئته للدراسة والتفرغ لها، يشكل نموذجاً وطنياً رائداً».

وأكد مدير عام الإدارة العامة للسعادة في الوزارة، العميد ناصر خادم الكعبي، أن «الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة للمتعاملين من خلال توفير خدمات استباقية تقدم قبل الطلب للمتعامل بناء على احتياجاته وتفضيلاته وأحداث حياته، التي تتماشى مع أهداف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية وتحقق مبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل بشأن تقديم خدمات استباقية مترابطة، وتوفير تجربة رقمية شـخصية متمحـورة حـول الإنسـان. وقد أثمر التعاون المستمر بين وزارة الداخلية وشركائها عن تطوير باقة الثانوية العامة الاستباقية (الدورة الخامسة)، كما يعزز التكامل والترابط لتحقيق تجربة متعامل سلسة ومترابطة».

وأوضح أن الباقة تضم عدداً من الخدمات الاستباقية والامتيازات الحصرية للطلبة، والتي تقدم بطريقة ذكية ومبتكرة دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمة للحصول عليها، لافتاً إلى أن عدد المستفيدين من الباقة الاستباقية في عامها الخامس يبلغ 19 ألفاً و12 طالباً وطالبة من خريجي الثانوية العامة، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع الشركاء وفرق العمل المشتركة، والتي أسهمت في التطوير والتحسين المستمر على الباقة لضمان الاستدامة وتعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات.

وقال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين في الوزارة، الرئيس التنفيذي لـ«فزعة»، العقيد أحمد بوهارون الشامسي، إن الصندوق أصدر 19 ألف بطاقة مجانية لطلبة الثانوية العامة، ضمن باقة خدمات الثانوية العامة لوزارة الداخلية.

وأكد أنه في إطار تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية، وسعياً إلى تطوير الخدمات وتعزيز السعادة وجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، فإن «فزعة» تشارك الوزارة في باقتها المتميزة لطلبة الثانوية العامة، بمنحهم بطاقة خصومات مجانية، تتضمن خدمات عدة تساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية كطلبة علم، مثل خدمة العروض والخصومات على أكثر من 6500 علامة تجارية في 14 ألف محل في كل إمارات الدولة، ستصدر كبطاقة إلكترونية من تطبيق «فزعة».

وقال رئيس شبكة الفروع في مصرف أبوظبي الإسلامي أحمد عتيق الظاهري: «يسرنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المميزة من خلال تقديم باقة من الخدمات المصرفية لطلبة الثانوية العامة، وتوفير الخدمات اللازمة بما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية، إضافة إلى باقة من الخدمات تضمن تمكينهم مالياً ومنحهم تجربة مصرفية مميزة».

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