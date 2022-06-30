الامارات | برامج دعم نفسي للأطفال واليافعين في المنازل

شكرا لقرائتكم خبر عن برامج دعم نفسي للأطفال واليافعين في المنازل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - كشفت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية عن خطة متكاملة للصحة النفسية، ضمن استراتيجيتها التطويرية، التي تعكف على تطبيقها في خدماتها وقطاعاتها الحيوية كافة.

وأكد مدير عام المؤسسة، الدكتور يوسف محمد السركال، لـ«الإمارات اليوم»، أن المؤسسة تعكف على تنفيذ خطتها من خلال تطوير برامج الدعم النفسي، وتعزيز القواعد التنظيمية لصرف الأدوية المخدرة والمنومة والمنشطة، وإطلاق شبكة العيادات الإلكترونية لخدمات الصحة النفسية (التخصصية) للأطفال واليافعين في مراكز الرعاية الأولية في الإمارات الشمالية والمستشفيات العامة.

وذكر السركال أن المؤسسة تعتمد في خطتها على إنشاء عيادات متخصصة للصحة النفسية للأطفال واليافعين في مستشفى القاسمي للنساء والولادة والأطفال، مشيراً إلى إنشاء ثلاث وحدات داخلية للرعاية النفسية المكثفة للأطفال واليافعين، منها وحدتان لليافعين (بين 11 و17 سنة)، للذكور والإناث، ووحدة داخلية لفئة الأطفال (من 4 إلى 10 سنوات)، إلى جانب تفعيل خدمات الزيارات المنزلية التي تستهدف الأطفال واليافعين من قبل فريق متعدد التخصصات لمتابعة البرنامج العلاجي والتأهيلي والتقليل من مخاطر الانتكاس، ومساعدة الأسر على العناية بهم وتقليل الضغوط النفسية عنهم.

وأضاف أن الخطة التطويرية الشاملة التي وضعتها المؤسسة تتمتع بالمرونة وقابلية استيعاب التطورات والمستجدات التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية على الصعيد العالمي، حيث تشمل مختلف المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية التابعة للمؤسسة، وترتكز على تعزيز البنى التحتية وتزويد المنشآت بأحدث ما توصلت إليه التطورات الطبية الحديثة، إلى جانب مواصلة الارتقاء بكفاءة وقدرات الكوادر العاملة في منشآتها على اختلاف التخصصات والوظائف.

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