الامارات | «دورية السعادة» تعزّز الوعي بسلامة إطارات المركبات

شكرا لقرائتكم خبر عن «دورية السعادة» تعزّز الوعي بسلامة إطارات المركبات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نفذت دورية السعادة في شرطة أبوظبي، برنامج توعية تثقيفية للسائقين، بالتعاون مع مجموعة الفهيم للسيارات (ميشلان)، حول أهمية فحص الإطارات ضمن حملة «صيف بأمان»، من خلال جولات ميدانية في عدد من الطرق.

وأفاد مدير مديرية المرور والدوريات، العميد محمد ضاحي الحميري، أن البرنامج يأتي في إطار اهتمام شرطة أبوظبي بتعريف السائقين بالاحتياطات الضرورية الواجب اتخاذها في الصيف، ومن ذلك فحص الإطارات وصيانة المركبات والالتزام بالقيادة الآمنة، ضمن مبادرات تعزيز وتحسين مؤشرات السلامة المرورية في الإمارة، وترسيخ قيم الإيجابية والسعادة.

وذكر أن المعلومات الضرورية التي يجب أن يلم بها السائقون، تشمل تاريخ صناعة الإطارات، ومدة صلاحية الإطار بعد تركيبه، وضرورة فحصها وتبديلها بعد انتهاء فترة الصلاحية.

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