الامارات | تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن تشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أصدر المدير العام لدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري في دبي، حمد بن الشيخ أحمد الشيباني، قراراً بتشكيل بعثة الحج الرسمية لحكومة دبي لهذا العام، قوامها 70 حاجاً.

وأكد رئيس البعثة، مدير إدارة الشؤون القانونية في الدائرة، المستشار القانوني مروان الشحي، أن تشكيل البعثة يضم أربعة إداريين (رئيس البعثة، ومسؤولاً للإشراف الإداري، ومسؤول الإعلام، وواعظاً للبعثة). ووجه الوفد الإداري للتواصل مع الحجاج وتسهيل مهمة البعثة، سواء داخل الدولة أو في الأراضي المقدسة.

ونوه بالتعاون مع الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة الصحة في دبي، ومؤسسة مطارات دبي الدولية، وطيران الإمارات، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، مطالباً أفراد البعثة باتباع الإرشادات الصحية المتعلقة بـ«كوفيد-19».

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