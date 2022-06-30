الامارات | جامعة محمد بن راشد للطب تحتفل بتخريج «دفعة خليفة»

شكرا لقرائتكم خبر عن جامعة محمد بن راشد للطب تحتفل بتخريج «دفعة خليفة» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - احتفلت جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية بتخريج «دفعة خليفة»، في حفل كبير أُقيم في «دبي أوبرا»، برعاية وحضور سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وحضور سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، وضمت الدفعة المجموعة الأولى من خريجي كلية الطب وكلية التمريض والقِبَالة وبرنامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال واليافعين، إضافة إلى دفعة جديدة من خريجي برامج الدراسات العليا في كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان.

وهنّأ سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم «دفعة خليفة»، معرباً عن فخره واعتزازه بإنجازاتهم، مؤكداً سموه أن اقتران هذه الدفعة باسم فقيد الوطن، المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رحمه الله، يُعدّ حافزاً للخريجين لاستلهام الدروس والعِبَر من سيرته الخالدة.

وأكّد سموه أن ما حققته الجامعة منذ تأسيسها وحتى اليوم يترجم نهج صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، بشأن أهمية الاستثمار في التعليم والصحة، مضيفاً سموه أن القطاع الصحي في دبي يشهد نقلة نوعية، تتمثل في ربط التعليم الطبي والرعاية الصحية والبحث العلمي من خلال «مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية»، التي ستوفر للخريجين البيئة الداعمة للنهوض بالمخرجات الصحية للأفراد والمجتمع.

من جانبه، أكد سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، أهمية الدور الذي تقوم به «جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية» في إعداد كوادر مؤهلة وفق أعلى المعايير لرفع جاهزية المنظومة الصحية، ومواكبة تحديات المستقبل. وأعرب سموّه عن ثقته بأن الخريجين اليوم سيسهمون في تعزيز القطاع الصحي بما يتماشى مع تطلعات القيادة، في ظل التحديات التي مر بها العالم في السنوات الأخيرة، والتي أثبتت مدى أهمية هذا القطاع، فيما دعا سموه الخريجين إلى مواصلة مسيرتهم التعليمية، متمنياً لهم المزيد من التفوق والتميز.

إلى ذلك، أكدت وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي والمدير العام لـ«إكسبو 2020 دبي»، ريم بنت إبراهيم الهاشمي، أن هذا التخرج استمرار لعهدٍ أصيل، فما تعلمه الخريجون وما سيقدمونه للعالم هو تجسيد للروح الإماراتية المتميزة، والمبادئ التي كرّسها المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وحملها قادة الإمارات من بعده.

وألقت عضو مجلس إدارة مؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، الدكتورة رجاء عيسى القرق، الكلمة الافتتاحية نيابة عن رئيس الجامعة، سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، ودعت فيها الخريجين إلى توظيف خبراتهم ومعارفهم في تعزيز الرعاية الصحية والتعليم الطبي والبحث العلمي للارتقاء بصحة الإنسان.

من جانبه، توجّه مدير الجامعة والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي الصحية الأكاديمية، الدكتور عامر أحمد شريف، في كلمته بجزيل الشكر إلى القيادة التي يعود لها الفضل في تأسيس الجامعة وتطورها، من خلال الثقة الكبيرة والدعم الاستثنائي للعلم والعلماء.

وأشاد بالجهود الحثيثة للطلبة وفريق العمل، والشريك الأكاديمي للجامعة، جامعة كوينز بلفاست البريطانية، وجميع الشركاء والداعمين والمانحين، الذين وثقوا برؤية الجامعة، وأسهموا في تحقيق الأهداف المشتركة التي كان ثمرتها تخريج مجموعة متميزة من قادة مستقبل الرعاية الصحية.

وتضم دفعة خليفة 108 خريجين، بينهم 40 طبيباً وطبيبة من الدفعة الأولى من برنامج بكالوريوس الطب والجراحة في كلية الطب، و54 من كلية حمدان بن محمد لطب الأسنان في مختلف برامج الدراسات العليا، إضافةً إلى الدفعة الأولى من برنامج الماجستير في العلوم الطبية الحيوية، ومن برنامجيّ العلوم في تمريض القلب والأوعية الدموية وتمريض الأطفال من كلية التمريض والقبالة في الجامعة. وشمل الحفل تخريج الدفعة الأولى من أطباء برنامج الزمالة في الطب النفسي للأطفال واليافعين، الذي يقدمه مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال، بشراكة أكاديمية مع جامعة محمد بن راشد للطب والعلوم الصحية، والمُعتمد من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وشهد الحفل أيضاً تخرج أول دفعة من أطباء الأسنان المبتعثين من دولة الكويت الشقيقة، وذلك من خلال اتفاقية التعاون بين الجامعة ومعهد الكويت للاختصاصات الطبية.

أحمد بن سعيد:

«اقتران الدفعة باسم فقيد الوطن حافزٌ للخريجين لاستلهام الدروس والعِبَر من سيرته الخالدة».

منصور بن محمد:

«الخريجون سيسهمون في تعزيز القطاع الصحي بما يتماشى مع تطلعات القيادة».

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