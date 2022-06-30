الامارات | سكيك

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فنادق

دعا قراء مواطنون ومقيمون الفنادق إلى تخصيص باقات بأسعار مناسبة لقضاء فترة عيد الأضحى فيها، مشيرين إلى أن الارتفاع اللافت في أسعار الغرف الفندقية في هذه الفترة يحرم الكثيرين فرصة الاستجمام خلال العيد، خصوصاً أن ارتفاع الحرارة لا يسمح بارتياد الأماكن المفتوحة.

حديقة

طالب مقيم يرتاد شاطئ حديقة الممزر في دبي بضرورة رفع مستوى صنابير الاستحمام على الشواطئ، حيث إنها قصيرة ولا تُمكّن طوال القامة من استخدامها.

تكييف

يرفض ملاك بنايات سكنية في أم القيوين تشغيل أجهزة التكييف في مداخل تلك المباني والممرات خلال أوقات النهار، بحجة أنها تزيد من كلفة استهلاك الكهرباء، الأمر الذي يستدعي تدخل دائرة البلدية لإلزامهم بذلك.

مشاة

اشتكى سائقون يستخدمون شارع جميرا عدم التزام بعض المشاة بقطع الطريق من الأماكن المخصصة المزودة بإشارات ضوئية تضمن مرورهم بأمان، ويعرضون بذلك أنفسهم لخطر الدهس.

مبالغة

اقترح مستهلكون توفير خط ساخن للإبلاغ عن تجاوزات بعض المطاعم، مشيرين إلى أن سعر وجبة قطع الدجاج المشوية «شيش طاووق» وصل في بعض المطاعم إلى 63 درهماً، وهو سعر مبالغ فيه كثيراً، قياساً بسعر الدجاج وحجم الوجبة.

سيارات

لاحظ قراء وجود سيارات مهملة في بعض الساحات الترابية والمواقف العامة ولم تتحرك من مكانها منذ أشهر، ما يشوّه المنظر العام، ويجعلها مصدراً للأتربة والحشرات، وطالبوا بتنفيذ حملات لسحب هذه السيارات.

يمكن إرسال سكيك على «واتس أب» رقم 0502299551 مرفقاً بصورة حال توافرها.



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