الامارات | حمدان بن محمد يشكر خليفة بن دراي لجهوده في إسعاف دبي

شكرا لقرائتكم خبر عن حمدان بن محمد يشكر خليفة بن دراي لجهوده في إسعاف دبي والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أشاد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي بجهود خليفة بن دراي خلال فترة عمله في مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف.



وجاء ذلك في تغريدة نشرها سموه عبر حسابه في تويتر قال فيها :"الأخ خليفة بن دراي أحد رجال دبي المخلصين. نشكر له جهوده التي قدمها خلال فترة عمله في مؤسسة دبي لخدمات الاسعاف ونتمنى له كل التوفيق والنجاح"

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