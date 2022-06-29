الامارات | مجلس الشارقة للتعليم يحتفل بتخريج الدفعة 12 من أطفال الحضانات الحكومية

شكرا لقرائتكم خبر عن مجلس الشارقة للتعليم يحتفل بتخريج الدفعة 12 من أطفال الحضانات الحكومية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - شهد رئيس مجلس الشارقة للتعليم الدكتور سعيد مصبح الكعبي وأمين عام مجلس الشارقة للتعليم محمد أحمد المُلا، حفل تخريج الدفعة الثانية عشرة من أطفال الحضانات الحكومية التابعة للمجلس، وذلك في الاحتفالية التي أقيمت على مسرح قصر الثقافة في مدينة الشارقة.

جاء ذلك بحضور أولياء أمور الأطفال وأعضاء الهيئة الإدارية والتعليمية والإشرافية.

في سياق آخر، هنأ مجلس الشارقة للتعليم، مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بمدينة دبا الحصن، لفوزهم بالمركز الأوّل في جائزة الشارقة للعمل التطوعي جائزة أفضل المبادرات التطوعيّة، فئة المؤسسات الأهليّة عن مبادرة مسابقة حفظ القرآن الكريم لطلبة مراكز أصحاب الهمم.

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