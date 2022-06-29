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الامارات | ماليزيا وإندونيسيا تعلنان الأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى

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الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت كل من ماليزيا وإندونيسيا  رسميا عدم ثبوت رؤية الهلال اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك في هذه الدول. 

فيما أعلنت الجالية المسلمة أيضاً في "هونج كونج" عدم ثبوت رؤية هلال ذي الحجة اليوم، وأن الجمعة 01 يوليو أول أيام شهر ذي الحجة، والأحد 10 يوليو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

 

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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