الامارات | 19 ألف بطاقة فزعة مجانية لطلبة الثانوية العامة

شكرا لقرائتكم خبر عن 19 ألف بطاقة فزعة مجانية لطلبة الثانوية العامة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلنت وزارة الداخلية، للسنة الخامسة على التوالي، عن تقديم باقة "خدمات طلبة الثانوية العامة" الموجهة إلى خريجي الثانوية العامة للعام الدراسي2021/2022 وذلك في إطار حرصها الدائم على تعزيز سعادة المتعاملين.

وتتضمن الباقة مجموعة من الخدمات التي يحتاجها الطلبة في فترة ما بعد التخرج كخدمة إصدار شهادة بحث الحالة الجنائية المتاحة في تطبيق وزارة الداخلية MOI UAE، وخدمة فتح ملف مروري المتاحة في الموقع الإلكتروني للوزارة، بالإضافة إلى منح بطاقة خصومات "فزعة" للطلاب من صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية "فزعة" وخدمات مصرفية حصرية تتمثل بفتح حسابات في مصرف أبوظبي الإسلامي.

وأصدرت وزارة الداخلية من خلال صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية 19 ألف بطاقة فزعة مجانية لطلبة الثانوية العامة، فضلا عن توفير العديد من العروض والخصومات ضمن باقة خدمات الثانوية العامة لوزارة الداخلية.



وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم لتحسين الأداء، المهندس عبد الرحمن محمد الحمادي ، أن المسؤولية المجتمعية، منهجية عمل في دولة الإمارات، وتتجلى في أروع صورها، وهي أداة فاعلة في ترسيخ الأسس التي تنهض بالمجتمع، انطلاقاً من قيم التكافل والتعاون والتآزر والعطاء، سعياً نحو تعزيز اللحمة الوطنية، ورفد هذا المجتمع بالمقومات التي تنهض بالإنسان وتحقق له احتياجاته ومتطلباته، وهو بالتالي ضمانة له لكي يعمل ويجتهد ويبدع.

وقال إن باقة الخدمات التي توفرها وزارة الداخلية لطلبة الثانوية، تصب في هذا الإطار والتوجه، مشيراً إلى أن تعاون وزارة الداخلية واهتمامها باستقرار الطالب، لتهيئته للدراسة والتفرغ لها، يشكل نموذجاً وطنيا رائداً، إذ إن الطالب يعد ضمن صلب الاهتمامات، التي تتربع على أجندة هذه المؤسسة الوطنية التي نعتز ونفخر بها، حرصاً على دعم الجهود الوطنية التي تكفل نماء وتطور الطالب المتسلح بأفضل العلوم والمعارف.



وأكد مدير عام الإدارة العامة للسعادة في وزارة الداخلية العميد ناصر خادم الكعبي، أن الوزارة تسعى دائماً إلى تحقيق أعلى مستويات الرفاهية والسعادة للمتعاملين من خلال توفير خدمات استباقية تقدم قبل الطلب للمتعامل بناء على احتياجاته وتفضيلاته وأحداث حياته، والتي تتماشى مع أهداف استراتيجية الإمارات للخدمات الحكومية وتحقق مبادئ وعد حكومة دولة الإمارات لخدمات المستقبل بشأن تقديم خدمات استباقية مترابطة، وتوفير تجربة رقمية شـخصية متمحـورة حـول الإنسـان. وقد أثمر التعاون المستمر بين وزارة الداخلية وشركائها بتطوير باقة الثانوية العامة الاستباقية -الدورة الخامسة- كما يعزز التكامل والترابط لتحقيق تجربة متعامل سلسة ومترابطة.



وأوضح أن الباقة تضم عدداً من الخدمات الاستباقية والامتيازات الحصرية للطلبة، والتي تقدم بطريقة ذكية ومبتكرة دون الحاجة إلى زيارة مراكز تقديم الخدمة للحصول عليها، لافتاً بأن عدد المستفيدين من الباقة الاستباقية في عامها الخامس يبلغ 19012 طالبٍ وطالبة من خريجي الثانوية العامة، مشيداً بالجهود المبذولة من جميع الشركاء وفرق العمل المشتركة والتي ساهمت بالتطوير والتحسين المستمر على الباقة لضمان الاستدامة وتعزيز جودة الحياة لمجتمع دولة الإمارات.

وقال مدير عام صندوق التكافل الاجتماعي للعاملين بوزارة الداخلية، الرئيس التنفيذي لفزعة العقيد أحمد بوهارون الشامسي، إن الصندوق المتمثل بـ فزعة، أصدر 19 ألف بطاقة مجانية لطلبة الثانوية العامة، ضمن باقة خدمات الثانوية العامة لوزارة الداخلية.



وأكد بوهارون أنه في إطار تحقيق توجهات الحكومة الاتحادية، وسعياً إلى تطوير الخدمات وتعزيز السعادة وجودة الحياة في المجتمع الإماراتي، فإن فزعة تشارك وزارة الداخلية في باقتها المتميزة لطلبة الثانوية العامة، بمنحهم بطاقة خصومات فزعة المجانية للطلاب، والتي تتضمن خدمات عديدة تساعدهم في تلبية احتياجاتهم اليومية كطلبة علم، مثل خدمة العروض والخصومات على أكثر من 6500 علامة تجارية في 14000 محل في كل إمارات الدولة، والتي ستصدر كبطاقة إلكترونية من تطبيق فزعة.



وقال رئيس شبكة الفروع بمصرف أبوظبي الإسلامي أحمد عتيق الظاهري، "يسعدنا أن نتقدم إلى طلبة وطالبات الثانوية العامة وذويهم في هذا العام بأجمل كلمات التهنئة بمناسبة النجاح، وخالص الأمنيات بدوام السداد والتوفيق، كما يسرنا أن نكون جزءاً من هذه المبادرة المميزة التي تُطلقها وزارة الداخلية للعام الخامس على التوالي من خلال تقديم باقة من الخدمات المصرفية لطلبة الثانوية العامة، وتوفير جميع الخدمات اللازمة بما يتعلق بفتح الحسابات المصرفية، بالإضافة إلى باقة من الخدمات التي تضمن تمكينهم مالياً ومنحهم تجربة مصرفية مميزة، ونحن حريصون على تعزيز رؤية قيادتنا الرشيدة وتوجهاتها المستقبلية من خلال تشجيع جميع الطلبة على مواصلة مسيرة التنمية المستدامة وصنع مستقبل مليء بالابتكارات والإبداعات وتوظيفها بشكل أفضل في خدمة مجتمعاتنا وتقدم وطننا".

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